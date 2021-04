Bari, è di nuovo caos nell'hub vaccinale in Fiera: code e disordini

Continuano le vaccinazioni anti-Covid anche nell'hub vaccinale della Fiera del Levante di Bari, ma non terminano le lunghe code e i disordini. Ecco le immagini di questa mattina: in tantissimi si sono presentati per ricevere la dose di Astrazeneca (over 60), prenotati e non. E tra calca e mascherine c'è chi cerca di mantenere l'ordine, ma non è semplice. Foto e video parlano da sé.

(contenuti foto e video Luca Turi)