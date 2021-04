Bari, caos fuori dalla Fiera per le vaccinazioni: file e assembramenti

Un'altra mattinata di grande caos quella di oggi a Bari, nel piazzale antistante il centro vaccinale della Fiera del Levante di Bari, hub più grande della Puglia. Lunghe code, assembramenti e malcontento tra chi è in attesa delle vaccinazioni, insieme agli accompagnatori. Anche ieri si erano creati disagi con lunghe code di over 80 in attesa della somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid o del completamento delle seconde dosi.