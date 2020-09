Coronavirus, poco rispetto delle norme: a Bari polizia setaccia la movida, sanzioni

Controlli a tappeto della polizia ieri a Bari nella zona dell'Umbertino e del Borgo Antico. I poliziotti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Bari e del Reparto Prevenzione Crimine, unitamente agli agenti della Polizia Locale, hanno identificato oltre 200 persone: 21 cittadini sono stati sanzionati per aver contravvenuto a norme per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In via Argiro, in via Cognetti e lungo il “quadrilatero” intorno al Teatro Petruzzelli sono stati controllati numerosi esercizi commerciali; uno di essi è stato sanzionato per il mancato rispetto delle prescrizioni anti-contagio. L’attenzione dei poliziotti si è concentrata anche sui circoli del quartiere Libertà e del Borgo Antico, elevata 1 sanzione ad un circolo per irregolarità in materia di licenze, autorizzazioni e concessioni. Durante l’attività, 3 parcheggiatori abusivi sono stati individuati e sanzionati: 2 stazionavano nei pressi del noto locale El Chiringuito, uno nella zona dell’Umbertino.