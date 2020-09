Conversano, GdF sequestra discarica a cielo aperto di 25mila mq

La Guardia di Finanza ha sequestrato una discarica abusiva di 25mila mq a Conversano (Ba), in cui erano state abbandonate tonnellate di rifiuti indifferenziati e pericolosi, posti direttamente sul suolo senza copertura. L'area, di proprietà di una società di capitali, è stata a lungo sfruttata come deposito incontrollato e non autorizzato di rifiuti speciali: oltre 1.200 tonnellate di materiali tra amianto contenuto in lastre di eternit, traversine ferroviarie, componenti ferrosi, numerosi oggetti di plastica, parti di veicoli fuori uso, pneumatici, materiale RAEE.

Le Fiamme Gialle, per i reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, rovina di edifici o di altre costruzioni, hanno proceduto al sequestro dell’intera area.