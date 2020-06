Polignano, la benedizione del patrono S.Vito arriva in volo: a guidare l'aereo è il parroco

BARI - Niente feste patronali per colpa della Covid 19? Nessun problema, il prete di Polignano a Mare in occasione della festa patronale della città che si celebra oggi 15 giugno, e in particolare in onore di San Vito, ha trovato il modo per accontentare tutti: alla guida di un aereo è decollato con la statua del santo e ha benedetto i suoi fedeli dall'alto. In tutti i sensi.

L'idea curiosa è stata documentata con un video postato su Facebook dallo stesso arciprete. La felicità dei suoi concittadini è palpabile. Tantissimi infatti sono i commenti di ringraziamento per l'iniziativa unica e originale.