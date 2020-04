Bari, mamma e bimba di due mesi guarite dal Coronavirus: dimesse da ospedale pediatrico

Un'altra buona notizia sul fronte Coronavirus arriva questa mattina da Bari: una bimba di due mesi e la sua mamma, entrambe contagiate, sono guarite e sono tornate insieme a casa dall'ospedale pediatrico Giovanni XXIII. Il doppio tampone ha dato esito negativo. La mamma ha raccontato di aver avuto tosse e febbre, la bimba solo febbre: «È stata dura - ha raccontato la donna - non pensavo minimamente di essere stata contagiata. Qui siamo state bene, abbiamo ricevuto cure e gentilezza. Vorrei lanciare un messaggio a chi spera di uscire presto da casa: tenete duro, torneremo a riabbracciarci!»

Mamma e figlia sono state curate insieme grazie alla collaborazione e al coordinamento dei medici dell'ospedale pediatrico e del Policlinico di Bari. Quando la mamma ha sviluppato la polmonite, infatti, i medici del pediatrico si sono messi in contatto con i colleghi del reparto malattie infettive del Policlinico di Bari, e hanno effettuato consulenze continue per le cure, senza separarla dalla piccola. La bambina dopo pochi giorni ha smesso di avere tosse e febbre e anche la polmonite della mamma è guarita. Il doppio controllo del tampone ha dimostrato la completa scomparsa del virus.

“Questi risultati sottolineano la professionalità dei nostri operatori sanitari che durante questa emergenza stanno dimostrando ogni giorno competenza e spirito di sacrificio, ma ci ricordano anche che la specificità pediatrica, il prendersi cura di mamma e bambino è un valore imprescindibile che solo in strutture dedicate alla cure pediatriche può essere assicurata adeguatamente. La guarigione della neonata e della sua mamma è il modo migliore per festeggiare la Pasqua” dichiara il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore.