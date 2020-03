Bari, controlli a tappeto cc: tre arresti per droga e ordigni artigianali

I carabinieri di Bari hanno eseguito tre arresti in città. Si tratta di:

- un 27enne del luogo, M.A., arrestato per fabbricazione e detenzione di materiale esplodente. Tutto è partito da un controllo alla circolazione stradale nel corso del quale M.A. è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish. Perquisito, in casa aveva 2 'thunder' (fuochi d'artificio) e 5 ordigni artigianali. Il 27enne si trova in carcere, il materiale è stato sequestrato.

- Un 19enne del quartiere Libertà, B.F., per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, il 19enne, mentre percorreva via De Gemmis, alla vista dei militari, ha tentato la fuga per sottrarsi al controllo. Bloccato e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 6 grammi di marijuana e di una somma di 330 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio. Si trova ai domiciliari.

- L.C.D., 39enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In particolare, a seguito di un controllo nel quartiere Japigia, è stato sottoposto ad una perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di 5,5 grammi di marijuana e 18 gr. di cocaina. Si trova anche lui ai domiciliari.