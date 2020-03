Altamura, GdF arresta 23enne: in tasca 11 dosi di cocaina, in casa marijuana

La Guardia di Finanza di Altamura (Ba) hanno arrestato un 23enne e sequestrato 11 confezioni di cocaina già pronte per lo spaccio, e una piccola quantità di marijuana. Le Fiamme Gialle hanno controllato un'auto con a bordo 3 persone e si sono insospettite per il nervosismo di una di loro. Così hanno perquisito l'auto insieme al cane pastore tedesco Lady, e uno dei 3 passeggeri ha consegnato volontariamente le 11 confezioni di stupefacente che conservava in una tasca dei pantaloni. Nella sua abitazione lo stesso cane ha fiutato la marijuana, nascosta dietro un armadio in camera da letto. Il ragazzo è ai domiciliari.