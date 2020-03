Bari, cc sequestrano 1,3kg di marijuana e una pistola con matricola abrasa

Negli ultimi giorni i carabinieri di Bari hanno arrestato 6 persone e ne hanno denunciata una settima, trovando anche 1,3 kg di marijuana e una pistola con matricola abrasa. I militari hanno notificato in carcere a B.E., 24 anni, e T.M., 31, un ordine di carcerazione, dovendo espiare 11 anni e 2 mesi, e 7 anni e 10 mesi per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso continuato. Le condanne sono conseguenze di un'operazione antidroga dell'ottobre 2015

Inoltre i carabinieri hanno trovato una pistola Makarov calibro 9, di fabbricazione russa, con matricola abrasa, serbatoio carico, e 40 cartucce ulteriori, e 1,3 kg di marijuana insieme a materiale per il confezionamento. Tutto è stato sequestrato.

Un 44enne albanese è stato denunciato perché gravato da un provvedimento di espulsione e da un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. A Poggiofranco e a Madonnella arrestate due persone per violazione degli arresti domiciliari, al San Paolo arrestato un pregiudicato 41enne che ha violato le prescrizioni di sorveglianza speciale, a Madonnella arrestato un 31enne per tentato furto aggravato ai danni di un'attività commerciale.