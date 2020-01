Bari, sequestrate bici elettriche modificate: multe per 30mila euro

I carabinieri di Bari hanno sequestrato 6 biciclette elettriche 'elaborate', in modo da raggiungere una potenza superiore a quella consentita, tanto da essere considerate veri e propri ciclomotori. Queste bici così potenziate potevano raggiungere una velocità superiore ai 60km/h, e che quindi avrebbero dovuto prevedere l’immatricolazione, il certificato assicurativo, la targa, l’obbligo per il conducente di indossare il casco protettivo e, non per ultimo, la patente di guida. Tutte violazioni che sono state contestate ai contravventori.

Nell'ambito dei controlli due pregiudicati a bordo di queste bici hanno cercato di scappare per non farsi sequestrare il mezzo, e sono stati sanzionati e denunciati. Elevate multe per oltre 30mila euro.