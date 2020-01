Fiamme distruggono appartamento a Bari: muore una donna, è mistero

Un incendio si è sviluppato all'ultimo piano di un appartamento in via Quintino Sella a Bari, e la donna all'interno, un'insegnante di scienze politiche all'università, di circa 60 anni, è morta, quasi sicuramente per aver respirato troppo fumo. L'appartamento, come riferiscono i soccorritori, è completamente distrutto. Non si conoscono ancora le cause del rogo.

La vittima è Angela Lee, di Glasgow, lettrice di inglese della facoltà di Scienze politiche dell’Università di Bari. La donna era stata vista per strada, attorno alle 18.50, da un commerciante che ha un esercizio commerciante accanto al palazzo in cui viveva la vittima, di oltre 50 anni. Subito dopo si sarebbe verificato l’incendio nella sua abitazione. Sul posto sono al lavoro il pm di turno del Tribunale di Bari, Marcello Barbanente, e il medico legale, prof.Francesco Introna.

Sul posto è intervenuto il 118, insieme a diverse squadre di vigili del fuoco, la polizia di Stato e la polizia locale.