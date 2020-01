Bari, incendio in appartamento in via Quintino Sella: muore anziana

Un incendio si è sviluppato all'ultimo piano di un appartamento in via Quintino Sella a Bari, e la donna all'interno, un'anziana di cui non si conoscono ancora le generalità, è morta, quasi sicuramente per aver respirato troppo fumo. L'appartamento, come riferiscono i soccorritori, è completamente distrutto. Non si conoscono ancora le cause del rogo.

Sul posto è intervenuto il 118, insieme a diverse squadre di vigili del fuoco, la polizia di Stato e la polizia locale.

(foto Luca Turi)