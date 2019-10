Acquaviva, rubava in ospedale mentre i pazienti facevano le visite: arrestata 45enne

I carabinieri di Acquaviva delle Fonti (Ba) hanno arrestato una 45enne ritenuta responsabile di due furti all'ospedale Miulli. In particolare la donna avrebbe rubato una carta di credito a una signora di Matera e del denaro in contanti a un uomo di Santeramo in Colle (Ba).

La donna, a bordo dell'auto intestata al marito, era solita fermarsi all'ingresso principale del nosocomio: grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza è emerso che si soffermava ad osservare i movimenti delle potenziali vittime per poi agire. Le carte di credito le ha trafugate dalla borsa della signora materana, e poi ha fatto acquisti per 600 euro, mentre i 500 euro in contanti all'uomo della provincia barese sono stati rubati dalla macchina parcheggiata, dopo che l'astuta 45enne aveva preso le chiavi dall'armadietto dove erano custoditi gli oggetti personali della vittima. La donna si trova ai domiciliari.