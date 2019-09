Bari, spaccia in centro con la cocaina nascosta nell'astuccio di Hello Kitty: arrestato

La polizia di Bari ha arrestato un 42enne, Vito Polieri, con precedenti per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti, colto in flagrante mentre spacciava droga. I poliziotti hanno fatto irruzione in un appartamento del centro di Bari e hanno trovato 4 panetti di cocaina (4kg in tutto) nascosti in un armadio. La droga una volta confezionata avrebbe fatto ricavare 11mila dosi (circa 850mila euro). Inoltre altre cipollette sono state trovate nascoste in un borsello di Hello Kitty, che probabilmente lo spacciatore portava con sé in giro. Trovati anche 50 grammi di hashish e 6mila euro in contanti. L'uomo si trova in carcere.