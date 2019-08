Da Bari a Innsbruck per rapinare 150mila euro in banca: arrestato

Un pregiudicato barese di 31 anni, Gianni Giardino, è stato arrestato a Bari dopo un mandato di cattura internazionale perché responsabile di rapina a mano armata in Austria. L'uomo intorno alle 11 del mattino del 31 luglio scorso, a Innsbruck, ha fatto irruzione a volto coperto e armato di coltello in una banca del posto, e dopo aver minacciato i cassieri in inglese e tedesco, ha scavalcato il bancone e ha rubato 150mila euro in contanti. Nel corso della fuga si è tradito parlando in italiano in un taxi usato per scappare.

Le autorità si sono pertanto attivate e l'uomo è stato riconosciuto. È stato bloccato nella mattinata di ieri a Palese. Con sé aveva 10mila euro in contanti, mappe della città di Innsbruck e Salisburgo, e appunti con numeri e parole italiane tradotte. Si cercano eventuali complici e il resto del maltolto.