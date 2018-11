Ex Om, gli operai davanti al Ministero cantano l'inno di Mameli

I lavoratori della ex Om carrelli hanno organizzato un presidio a Roma in occasione dell'incontro che si è tenuto al Ministero del Lavoro per fare il punto della vertenza. Una folta delegazione dei 200 operai che sono in attesa di uno spiraglio nella loro tormentata vicenda, hanno pacificamente preso d'assedio nella capitale la sede ministeriale intonando anche alcuni brani dell'inno di Mameli «Siam pronti alla morte, siam pronti alla morte...» mentre era in corso di svolgimento la riunione fra i rappresentanti sindacali, della Regione, della Selectika (che si è impegnata a realizzare l'investimento) e la curatela fallimentare della Tua industries.

Scopo dell'incontro, ottenere la cassa integrazione in deroga dal 2017 e per tutto il 2018 fino a quando non decollerà l'investimento. L'incontro si è concluso con un impegno a mettere tutto nero su bianco e mandare il testo alla Tua industries. La vertenza, per ora, si è definita a Bari ma manca ancora un pezzo per sbloccare l'annosa vertenza.