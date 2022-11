«Mai Mai», fuori il videoclip del nuovo singolo del pugliese Erasmo: il protagonista è l'attore Cosimo Longo

Last Floor Studio presenta il videoclip di Mai Mai, terzosingolodel giovanissimo rapper pugliese Erasmo disponibile in radio e sugli stores digitali dal 14 ottobre che anticipa l’album d’esordio di prossima uscita. Protagonista del video è Cosimo Longo, attore della rinomata serie tv “Skam Italia”, su Netflix e di “Mental” su RaiPlay.

Queste le parole di Erasmo sul video: “Realizzare il video di Mai Mai, è stata un’esperienza molto interessante. Insieme a Daniele Balestreri dello studio creativo NONINLINEA abbiamo da subito sentito l’energia e il potenziale della canzone e siamo stati, fin dall’inizio, entusiasti di trovare la giusta immagine, la giusta storia che spiegasse bene cos’è Mai Mai. Ho avuto il piacere di collaborare con Cosimo Longo, un ragazzo e professionista di un'espressività unica e che è entrato sin da subito nella parte trasmettendo quelle emozioni d’impatto che ci eravamo immaginati sin da subito”.

La vicenda è ambientata in una location indefinita, tutta completamente bianca che ci porta a una sensazione di ansia e smarrimento, dove il ragazzo si trova inizialmente steso a terra e legato da una camicia di forza, che non gli permette alcun movimento se non quello di divincolarsi per provare a uscire da questa situazione. Una volta riuscito a liberarsi il ragazzo trova all’interno della tasca del pantalone, una chiave che gli permette di aprire una porta che troverà poco dopo, così da uscire fuori da questo limbo infinito nel quale era rimasto bloccato. Da lì comincia a vedere delle luci che simboleggiano la transazione tra una situazione opprimente alla tanta desiderata libertà. Il video si conclude con una caduta che lo riporta alla realtà, dove nel mezzo di un live di Erasmo, un po' spaesato, facendosi strada tra la gente, incrocia lo sguardo dell’artista e con un sorriso capiamo che finalmente ha trovato una via d’uscita: la musica.

“Il video fa riferimento più che alle parole della canzone, al periodo in cui le ho scritte, un periodo in cui vivevo una sensazione di smarrimento e mi sentivo paralizzato, proprio come nel video e alla fine, ho trovato la mia libertà con la musica” conclude il rapper salentino.

“Mi chiamo Erasmo e sono un ragazzo intraprendente; non mi sarei mai descritto così prima di cominciare questo percorso artistico che in qualche modo mi ha insegnato la perseveranza. Vengo dal mare; sono molto attaccato sentimentalmente alla Puglia dove sono nato e cresciuto, anche se penso che sia più importante dove vai piuttosto che da dove vieni. Come persona mi sento semplicemente complicato, o incasinato, tanto che l'album mi descrive esattamente per come sono; invece come artista, mi sento come se tutto questo casino avesse un senso. Come se alla fine, tutto avesse un ordine interno. Siamo io, una chitarra, una stanza e tanta fantasia, tutto è cominciato così. Amo il rap, ma volevo sperimentare qualcosa che fosse diverso , che fosse suonato, che fosse pieno di musica, di strumenti, di voci”.

Erasmo, 23 anni, presenta un‘idea diversa di “rappare” accompagnato da chitarre, strumenti analogici e suoni digitali che rendono questo insieme curioso e interessante. Un percorso che comincia con il singolo “Influencer” e porterà all’album di esordio prodotto inizialmente da solista e dopo completato con la collaborazione dello studio di produzione musicale Last Floor Studio (San Michele Salentino).