«Il ricco, il povero»: il rapper foggiano Samen evidenzia la lotta sociale

Il ricco, il povero è una parodia rap, che costituisce l'ultimo lavoro discografico del foggiano Samen Mi Casa. Cantautore da due anni, l'artista di San Nicandro Garganico ha valorizzato la sua terra e la sua gente attraverso i suoi brani pieni di amore e significato. Da evidenziare le sue precedenti uscite This is mi casa e Non venite in puglia nei quali fa lo spot in rima alla sua regione votata a biodiversitá, tradizione e costume. Samen rappresenta il Gargano in tutte le sue forme, come dimostra lo scenario naturalistico da brividi che accompagna la sua rappata: Castel Pagano, in territorio di Apricena, ubicato su uno sperone di oltre 500 metri di altezza. Dalla vetta che ha oltre mille anni di vita Samen canta e decanta la società dell'oggi, stritolata nella disputa tra possidenti e meno abbienti.

Con Il ricco, il povero Samen mette in evidenza i diritti umani e le ingiustizie che gli «ultimi» subiscono. «La terra - narra Samen Mi Casa - è un posto meraviglioso e noi lo stiamo distruggendo con le nostre stesse mani. Le parole scritte nel testo sono parole forti e di rabbia che sono rivolte tutte al mittente, i governi del mondo intero ma anche alle singole persone che non rispettano il nostro fantastico pianeta». Il video del brano è pubblicato su You Tube dove, al termine della sua parodia, scorre l'immagine dell'amato presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini che incoraggia la libertà giovanile.