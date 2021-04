«Senza Paracadute», Giovanna D'Angi canta con Luca Madonia citando Goethe

È uscito Senza Paracadute, nuovo singolo di Giovanna D'Angi in duetto con Luca Madonia, edito da Senza Dubbi srl e prodotto da Raffaele Andrea Viscuso, che ne è anche l'autore. Il brano, come afferma la stessa artista, è “un inno alla positività ed un invito a credere in sé stessi e nei propri sogni”. Il testo di Senza paracadute, che è anche la “title track” dell’omonimo disco, esplora infatti i temi della forza interiore, del credere nei propri sogni indipendentemente da quello che pensano gli altri, del non mollare mai. In merito a tale argomento, l’autore, menziona anche una citazione del poeta e drammaturgo tedesco Goethe: “Qualunque cosa tu possa fare, o sognare di poter fare, incominciala. L'audacia ha in sé genio, potere e magia”.

Giovanna D'Angi ha alle spalle un grande bagaglio di esperienze, in gara a Sanremo nel 2005, facendosi notare per la sua voce, fino alla collaborazione con Michelle Hunziker cantando per la violenza contro le donne. A gennaio 2021 ha partecipato anche al programma ''Danza con me'' di Roberto Bolle.