«Montecarlo», con il rap El Blanco racconta la differenza tra ostentazione e realtà

Si chiama El Blanco, ed è uno degli astri nascenti della scena rap italiana (nel curriculum ha collaborazioni con Vacca, Daniele Vit, e con la producer Rossella Essence). È uscito il suo singolo Montecarlo, un brano ispirato alla città della lussuria, «in cui cerco di mettere in risalto la differenza tra ostentazione e realtà», come spiega lui stesso. «Cerco di far capire che è meglio coltivare rapporti sinceri, più che interessi materiali. Racconta la differenza tra la vita vissuta da artista che risulta di facciata ma non racconta chi é l'Alessandro che invece è attento ai dettagli».

Non ci sono ancora indiscrezioni sull'uscita di un album né su ulteriori collaborazioni. Ma indubbiamente il percorso di El Blanco sarà ancora lungo: si è già esibito nei club più in voga della penisola, tra cui il Peter Pan di Riccione e Villa delle Rose, e il Byblos di Misano Adriatico, il Florida di Brescia. Nella sua continua evoluzione artistica, ha sfornato tracce fortunate come "All in" e "Tsunami" , in collaborazioni con dj Flash e White Skorpion e il brano "Rien ne Va Plus" insieme agli artisti Rewind e La Zeta, fino ad arrivare all'ultimo singolo.