«Mentre nessuno guarda»: il rapper pugliese Mecna svela in uno shortfilm la data d'uscita del nuovo disco

Svelata la data di uscita di “Mentre nessuno guarda”, il nuovo album da solista del pugliese Mecna disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e in versione fisica (cd e vinile) da venerdì 16 ottobre per Virgin Records / Universal Music Italia.

A rivelare la data di uscita dell’album lo shortfilm diretto da Enea Colombi. Il cortometraggio raccoglie brevi estratti da alcune delle tracce contenute in “Mentre nessuno guarda” accompagnati da sequenze che il regista ha scelto come rappresentazione visiva e simbolica dei brani e dei contenuti del disco, un alternarsi di diversi scenari lasciati all’interpretazione dello spettatore: una storia d’amore, un viaggio, il continuo avvicinarsi e allontanarsi dei personaggi legati da un comune fil rouge. Nel video si alternano immagini dall’estetica eterea e suggestioni di Mecna, un intreccio in grado di trasportare chi lo osserva nell’immaginario dell’album guidato dalla voce dello stesso Corrado.

A distanza di meno di un anno dal precedente lavoro discografico, “Neverland”, nato dalla collaborazione con Sick Luke, Mecna torna con un nuovo disco da solista, “Mentre nessuno guarda”, un lavoro che rappresenta il consolidamento della nuova direzione artistica del rapper. Gli scorsi lavori hanno consacrato l’artista nell’olimpo che gravita attorno al rap d’autore, portandolo ad essere riconosciuto come una delle penne più interessanti e raffinate della scena italiana. Nel nuovo disco emerge con grande decisione la capacità di Mecna di sapersi esprimere in maniera personale, scavando dentro di sé con consapevolezza, di affrontare la propria profondità con leggerezza, di svelarsi con la timidezza di chi dà un valore alla propria intimità e con la chiarezza di chi fin dalle sue prime canzoni è abituato a parlare dei propri mondi interiori.

Mecna, classe 1987, è una delle voci più importanti della scena rap italiana, capace di raccontarsi in modo intimo e personale attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che unite alla liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali creano uno stile inedito e inconfondibile. MECNA è stato la rivelazione della stagione 2012/2013, con il suo album d’esordio “Disco Inverno” (Macro Beats/Audioglobe) che ha conquistato subito i media specializzati, il pubblico Hip Hop e tutta la scena indipendente italiana. Nel gennaio 2015 esce il suo secondo album “Laska” (Macro Beats/Universal Music) che consacra definitivamente il rapper e debutta alla posizione numero 8 della classifica FIMI a cui segue, a gennaio 2017, la pubblicazione di “Lungomare Paranoia” (Macro Beats/A1 Entertainment). A giugno 2018 esce “Blue Karaoke”, lavoro che segna l’ingresso dell’artista nel roster di Virgin Records.

Nel 2019 pubblica “Neverland”, il quinto album in studio per Virgin Records realizzato in collaborazione con Sick Luke, lavoro che ottiente un grande successo di pubblico e critica e a cui segue un tour che registra numerose date sold out.