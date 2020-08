«Luce»: la band salentina Il Purgatorio di Tom e il loro messaggio di speranza in musica

Avevamo già parlato di loro in occasione dell'anniversario della morte di Peppino Impastato, quando - in pieno lockdown - avevano proposto una versione tutta loro del brano 'I cento passi', in collaborazione con Cisco Bellotti dei Modena City Ramblers. Ora i salentini Il Purgatorio di Tom hanno pubblicato il loro primo singolo 'Luce', dall'8 agosto disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube. I quattro componenti della band (Andrea Zapparrata - voce e chitarra acustica, Gabriele 'Pieri' Epifani - chitarra elettrica, Mirko Prato - basso, Francesco Rucco - batteria) sono al lavoro al loro primo album, rallentato dall'emergenza sanitaria, ma ormai quasi terminato: hanno tuttavia deciso di presentarsi al grande pubblico con questo brano per la potenza che trasmette, il messaggio di fiducia e speranza che contiene, valori che è sempre bene ribadire, specie dopo il difficile periodo vissuto. Il progetto si può seguire anche sui social: sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/ilpurgatorioditom e Instagram https://instagram.com/ilpurgatorioditom