«Maria Johanna», la hit estiva della crew tarantina SFK tra freschezza e suoni mediterranei

È disponibile su tutti gli store digitali e in radio “Maria Johanna”, il nuovo singolo della band tarantina SFK (Sud Foundation Krù). Il brano è il perfetto riassunto artistico del gruppo, una miscela di tecniche liriche e suoni mediterranei che rievocano la voglia di amare, di vivere la nostra splendida terra e il nostro mare, risorse naturali fantastiche che lascerebbero in silenzio le industrie nocive, se solo si sfruttassero a pieno.

La band racconta: “Il mood del brano è fatto di spensieratezza e movimento, di calore e colori, di estate, la nostra splendida estate mediterranea, che vede i nostri cantautori all’inseguimento fantastico della loro bellissima musa ispiratrice, ovvero Maria Johanna”.

Ormai nella scena musicale da quasi 20 anni, maestri della sperimentazione, gli SFK(Freezer,Lord Belmond, DonPabloMan, P’K’Red) nascono negli ambienti underground del Hip Hop e del Reggae italiano, per poi farsi spazio un po' ovunque, vincendo e partecipando a contest musicali nazionali di alta caratura che gli hanno visti esibire dalla più piccola realtà di un paese della Puglia a teatri come quelli del Massimo di Roma, per non parlare del Roxy Bar di Red Ronnie a Bologna, per poi ripetersi più volte nelle ultime edizioni del 1°Maggio di Taranto, davanti a migliaia e migliaia di spettatori in festa, innumerevoli i palchi solcati e le manifestazioni musicali a cui han dato il loro contributo artistico.

Ora per loro è arrivato il momento di donare al pubblico il frutto della grande esperienza musicale e d’intrattenimento accumulata negli anni, e non vi era perla musicale migliore, che li rappresenti attualmente, di “Maria Johanna”.