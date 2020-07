Il rapper pugliese Nilo e l'estate spensierata a «Porto Rico»

Dopo il successo dei suoi precedenti singoli 'Chapo De Cuba' e 'Bolt', il rapper e produttore pugliese Nilo torna sulla scena con il nuovo singolo Porto Rico, un inno all'estate e al divertimento, tra amori estivi e voglia di divertimento e spensieratezza.

''Porto Rico nasce in una sera qualunque di marzo - racconta Nilo. Ero in studio con il mio socio e produttore TempoXso e avevo una melodia che mi suonava in testa. Una serie di parole a caso scritte in giro per la mia Bari. Ero già certo che sarebbe diventata una bomba perché era chiara la direzione da prendere''. Danilo Granata (questo il suo vero nome), è uno dei rapper più influenti della regione Puglia con una gavetta alle spalle ricca di collaborazioni e soddisfazioni: nel 2016 fonda la sua etichetta discografica Alba Agency Records dove produce le nuove leve del panorama musicale italiano. Cantautore e produttore, nato e cresciuto a Bari, racconta le sue storie e le sue esperienze di vita attraverso la musica. Un artista sensibile e coraggioso che porta la sua terra e il suo cuore in mondovisione con un sound originale, frizzante e coinvolgente.

“Dal primo approccio con la musica avevo già ben chiara l'idea di diventare produttore e manager di me stesso e, nel mio piccolo, di altri artisti - racconta Nilo. Con la nascita di Alba Records il sogno e' diventato realtà: l’idea di aiutare ragazzi che portano avanti questa passione mi rende vivo giorno dopo giorno.Stiamo raccogliendo tanti piccoli successi a livello regionale e nazionale. Il brano 'Porto Rico' sarà incluso nel primo album d'esordio di Nilo. ''Nei prossimi mesi cominceremo la scrematura di almeno 40 provini scritti negli ultimi due anni.Sarà il mio primo vero progetto discografico''.