Morte Peppino Impastato: l'omaggio dei salentini Il Purgatorio di Tom

Tra le varie ricorrenze di questi giorni c'è stato anche l'anniversario della morte di Peppino Impastato, vittima della mafia, lo scorso 9 maggio. E dal Salento è arrivato l'omaggio del progetto Il Purgatorio di Tom, che ha proposto un'innovativa cover del brano "I cento passi", con la collaborazione di Stefano 'Cisco' Bellotti dei Modena City Ramblers, band che ha portato al successo la canzone. Un'iniziativa che ha ancora più valore dal momento che i quattro componenti della band (Andrea Zapparrata - voce e chitarra acustica, Gabriele 'Pieri' Epifani - chitarra elettrica, Mirko Prato - basso, Francesco Rucco - batteria), e Cisco, hanno registrato il pezzo ognuno dalla sua casa, a causa dell'emergenza sanitaria. Il Purgatorio di Tom è un progetto nato la scorsa estate, che ha nel cassetto anche degli inediti. L'attività live si è dovuta fermare, ma fortunatamente grazie alla tecnologia i ragazzi sono riusciti a concretizzare questo omaggio a Peppino Impastato: «Sono passati 42 anni - raccontano - non eravamo neanche su questa terra, ma ora che siamo qui, il miglior tributo per noi stessi e le generazioni future è ricordare chi con amore, passione e coraggio ha detto un forte e chiaro NO a Cosa Nostra». Un ricordo e un omaggio con una delle armi più potenti che l'uomo abbia mai creato, la musica, per sentirci ancora tutti più vicini.