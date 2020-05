«Finché sarò forte»: il nuovo singolo del salentino Filippo Bubbico, accompagnato dal piano di Claudio Filippini

"Finché sarò forte" è il titolo del nuovo singolo di Filippo Bubbico, realizzato interamente nel suo studio privato e impreziosito dall’imponente solo finale del pianista Claudio Filippini, uscito su tutte le piattaforme digitali con l’etichetta Sun Village Records. Il brano apre la strada ad un nuovo lavoro discografico scritto interamente in Italiano che segna una svolta musicale dell’artista nel suo percorso verso la ricerca di un’identità diversa dal disco precedente, “Sun Village” pubblicato nel 2018 con l’etichetta Workin’ Label e il sostegno di Puglia Sounds Records. Le atmosfere dream-pop del brano, sorrette da selezionatissimi suoni sintetici, incrociano una personalità musicale che, attraverso il testo, va alla ricerca del proprio risveglio e della propria forza. Il brano è composto, prodotto, mixato e masterizzato da Filippo. Il singolo è associato a un divertente videoclip, autoprodotto nella sua abitazione con un Iphone.

Filippo Bubbico, classe ’92, musicista, compositore, producer, sound engineer. Inizia la formazione musicale fin da giovanissimo con un percorso polistrumentale. Nel 2013 si diploma al Sae Institute a Milano come sound engineer. Nel 2014 fonda Gsus Quartet insieme ai musicisti Giacomo Ferrigato, Vyasa Basili e Youssef Ait Bouazza. Nel 2016 è vincitore della borsa di studio per la Berklee Summer School 2017 a Umbria Jazz Clinics. Sempre nel 2016 fonda il trio Well in C∆se insieme al chitarrista Davide Benincaso e al batterista Vincenzo Messina con i quali pubblica un Ep contenente cinque brani originali. Il trio è finalista al Sibiu Jazz Competition in Romania nel 2017, anno in cui si laurea anche in Pianoforte Jazz presso il Conservatorio G. B. Martini di Bologna.

Nel 2018 pubblica il suo disco d’esordio “Sun Village”, 11 tracce originali che esplorano nuovi sound da potenti groove funk a beat onirici alla ricerca del massimo potenziale espressivo. Attualmente è head engineer per l’etichetta indipendente Workin’ Label e collabora, anche come producer, con numerosi musicisti in Italia e all’estero.

L’etichetta Workin’ Label, fondata nel 2008 e guidata dalla pianista e compositrice Irene Scardia, ha prodotto, negli anni, dischi jazz, pop, nu soul, r&b, classici, cantautorali, contemporanei e funk. Distribuiti nei negozi in Italia e all'estero da IRD, i dischi Workin’ Label possono essere acquistati anche online, ascoltati e scaricati sulle maggiori piattaforme digitali mondiali. Sito ufficiale > www.workinproduzioni.it