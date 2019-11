«Noce di Coccole»: il nuovo video di Marcello Zappatore, tra un gufo violinista e un musicista ritardatario

È online il videoclip di “Noce di coccole”, il nuovo brano di Marcello Zappatore. Un sipario che si apre (quello del Teatro Comunale di Tuglie), una direttrice d’orchestra d’eccezione (Cinzia Decataldo), un gufo violinista, una chitarra elettrica a scacchi verdi e neri, e poi rock, prog e musica classica, per un video realizzato da Giovanni De Santis e dallo stesso Marcello Zappatore, dove non tutto va come deve andare e i piani degli orchestrali sono sconvolti da un musicista ritardatario.

Il brano anticipa ufficialmente l’uscita di “Susco”, il prossimo album di composizioni originali di Marcello Zappatore, prodotto da Workin’ Label e distribuito da I.R.D., disponibile dal 21 novembre nei negozi di dischi e sulle piattaforme digitali.