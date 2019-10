«Abissi»: il rapporto genitori-figli nel nuovo singolo dei Respiro con Carmine Tundo

Si chiama Abissi ed è il nuovo singolo del duo salentino Respiro, con la partecipazione di Carmine Tundo, frontman del duo La Municipal. Un brano che il duo, composto da Lara Ingrosso e Francesco Del Prete, definisce un autosvelamento: «In questa canzone trattiamo una tematica delicata, quella dei legami tra genitori e figli, che, purtroppo, a volte sono destinati a finire. È un brano autobiografico in cui viene messa a nudo la mia storia - racconta Lara - storia in cui sicuramente molti potranno rispecchiarsi. Il contatto con l’acqua, che è un simbolo sempre presente nel video, mi ha sempre permesso di naufragare dentro me stessa».

Il video, diretto da Chiara Vantaggiato, è stato realizzato a Catello Monaci, a San Pancrazio Salentino (Br).

Il brano fa parte della tracklist di "Un POPositivo”, l'ultimo album del duo, nuova carta d’identità rispetto al primo disco (più acustico e minimale): contiene un pop d’autore arricchito dal violino, dal multipad e da sequenze di elettronica, un album che non tralascia gli aspetti più intimi della quotidianità, dall’amore, alla separazione, alla paura. Il disco è arrangiato e prodotto da Lara Ingrosso e registrato, mixato e masterizzato all'MD Lab da Marco D’Agostinis. La copertina è realizzata da Benedetta Francioso (Penni Phi).