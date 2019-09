Libera la «voce» passando per mente e cuore: a Bari il workshop della musicoterapista Maritè K

Arriva a Bari il workshop «Libera la tua "Voce" passando per mente e cuore», che nasce dall'esperienza di cantautrice, counselor musicoterapista e performer di Marité K. Un percorso nato inizialmente per aiutare musicisti e cantanti ad affrontare le paure legate al palcoscenico, ma che in seguito si è aperto a tutti quelli che desiderano migliorare la qualità della e propria vita, e trasformare i pensieri positivi in azione.

Il workshop ha la durata di due giorni e ogni percorso ha un tema differente, da come superare la paura del palco, del microfono e del pubblico, a come superare i blocchi del passato che (inevitabilmente) si ripropongono nella quotidianità. Il workshop si terrà a Bari e ci sarà un'inaugurazione il 28 settembre alle 18 in via Vito Nicola Di Tullio 66. Due giorni di lezione per un totale di 4 ore al giorno, oppure una giornata singola con una durata minima di 6 ore.

L'appuntamento è riservato a 20 corsisti, e il lavoro è strutturato in questo modo:

- Presentazione dei corsisti

- Gioco di ruolo per facilitare la “conoscenza” e l’empatia.

- L’analisi (anonima e scritta su carta) delle proprie paure, dei propri sogni sogni, desideri, blocchi

- Condivisione comune

- Esercizi di scrittura, meditazione, dialogo

- Infine riceveranno un attestato di frequenza e un dono che possa permettere di mettere a frutto e concretizzare il cambiamento.

Per informazioni 346.0864515

info.liberalatuamente@gmail.com

Web: https://liberatuavocepassandopermentecuore.wordpress.com/

FB: https://www.facebook.com/Liberalatuavocepassandopermentecuore