Musica, per Matteo Cazzato e i Sud Sound System l'estate va «Bene Bene»

È uscito lo scorso 13 luglio per l'etichetta discografica Arca del Blues "Bene Bene", il nuovo singolo del salentino Matteo Cazzato in collaborazione con i Sud Sound System, un omaggio all’amore, all’estate, al caldo del sole del Salento. Un brano che - come racconta Matteo nella nostra videointervista - è nato da una collaborazione naturale con la band e il loro sound inconfondibile. La canzone è prodotta da Terron Fabio per Salento Sound System, ed è stata scritta dallo stesso Matteo Cazzato - reduce dall'esperienza di Amici - dai Sud Sound System, da Diego Ceccon e Davide Sartore. Uscito anche in queste ore il videoclip ufficiale di “Bene Bene”, prodotto da DGR Italia con la regia di Serena De Simone.