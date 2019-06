Taranto, il Medimex aspetta Liam Gallagher: ecco la mostra dedicata al rock e agli Oasis

Il Medimex di Taranto è ormai entrato nel vivo, e oltre agli incontri d’autore, ai concerti e al market delle etichette indipendenti, ci sono anche due mostre gratuite da visitare. La Galleria Comunale del Castello Aragonese ospita la doppia mostra Rock and Shots, e Wonderwall - an Exhibition about Oasis. Oltre agli scatti di Henry Ruggeri, storico fotografo di Virgin Radio, che ritraggono una collezione di divi del rock, da Springsteen a Billie Joe Armstrong, passando per Metallica, U2, Motley Crue e tanti altri, nell’attesa di Liam Gallagher, in concerto domani sulla Rotonda del Lungomare, c’è una sezione completamente dedicata agli Oasis, con scatti inediti, memorabilia, souvenir. La mostra resterà aperta fino a domenica 9 giugno: abbiamo fatto due chiacchiere con Ruggeri, l’”occhio” di questi scatti, e con Fabio De Vincentiis di Puglia Rock, che ha gestito l’organizzazione.