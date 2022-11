Le poesie di Pier Paolo Pasolini nell’anfiteatro tunisino di El Jem interpretate da Gabriele Lavia

Gabriele Lavia, interprete delle poesie di Pier Paolo Pasolini, e Marco Martinelli del Teatro delle Albe, artefice di una riscrittura di Uccelli di Aristofane sono i protagonisti della terza puntata di Retroscena - I segreti del teatro, programma di Michele Sciancalepore in onda stasera alle 22.40 su Tv2000.

La puntata si apre dall’anfiteatro romano di El Jem in Tunisia - utilizzato per le riprese di alcune scene di film come Ben Hur e Il gladiatore - dove ha avuto luogo il Fortissimo Festival, manifestazione ideata per creare un ponte culturale tra Italia e Tunisia. Nella IV edizione del festival, il «Colosseo» di El Jem ospita le poesie di Pier Paolo Pasolini, interpretate da Gabriele Lavia e Federica Di Martino e le colonne sonore di Ennio Morricone, dirette dal pianista e direttore d'orchestra Filippo Arlia, ideatore e organizzatore del festival.

Nella seconda parte, il programma dalla Tunisia si sposta a un altro gioiello dell’antichità: il Teatro Grande di Pompei. Qui il regista e drammaturgo Marco Martinelli, cofondatore del Teatro delle Albe di Ravenna, ha dato vita a un progetto che ha coinvolto oltre 60 adolescenti degli istituti di Napoli, Pompei e Torre del Greco, in una riscrittura della commedia Gli uccelli di Aristofane, alla quale hanno restituito verità e bellezza con le loro storie, tutte all’insegna del volo, del «volare via, per abbracciare la voglia di riscatto e di cambiamento che anima i loro giorni. Al termine della puntata le creazioni della sand artist Gabriella Compagnone e l’appuntamento con la rubrica «CheTeatroFa».