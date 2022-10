A tutto Renato Zero con la festa «070» tra canzoni e ospiti

«Sorcini» a raduno di fronte al piccolo schermo il loro amatissimo Renato Zero. Stasera alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda 070, il primo dei due appuntamenti per celebrare i 70 anni dell’artista, a due anni di distanza (a causa dello stop dovuto alla pandemia. Renato Fiacchini, pseudonimo di Renato Zero (nato a Roma nel 1950) ha infatti compiuto 72 anni il 30 settembre 2022.

Ma lo show televisivo percorrerà anche i suoi 55 anni di carriera nel mondo della musica e dello spettacolo. Sarà una festa piena di emozioni come gli straordinari concerti sold out tenuti dal cantautore al Circo Massimo di Roma. Quello in onda sulla rete ammiraglia Mediaset si propone di essere un viaggio nell’universo di un artista unico e poliedrico, tra i più amati dal pubblico.

Con più di 50 milioni di dischi venduti, l’eclettico e geniale artista romano, che abbraccia diverse generazioni, ha scritto complessivamente più di cinquecento canzoni, nonché numerosi testi e musiche per altri interpreti. Zero è stato 48 settimane al primo posto della classifica italiana ed è l’unico artista ad aver raggiunto il primo posto nella classifica degli album più venduti nel Paese in sei decenni consecutivi.

Sul palco con Renato Zero una band di 7 musicisti, 8 coristi, 23 ballerini e un’orchestra sinfonica di 50 elementi. A raccontare il suo immenso successo, oltre alle sue indimenticabili canzoni, ci saranno alcuni ospiti speciali.

Nel primo appuntamento: Stefano Bollani, Alex Britti, J-Ax, Jovanotti, Marco Masini, Paola Minaccioni, Fabrizio Moro, Morgan, Giorgio Panariello, Francesco Renga e Ron.

Il secondo appuntamento di 070 si terrà mercoledì 2 novembre sempre su Canale 5.