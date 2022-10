Ecco la Generazione Z e la sfida delle spose a «Quattro matrimoni»

La Generazione Z è stata la prima a poter annunciare il proprio matrimonio via social: giovanissime e già convintissime del loro sogno d’amore, hanno le idee chiarissime su come organizzare la loro giornata speciale.

È tra di loro, tra le figlie degli anni Novanta, che Costantino Della Gherardesca ha cercato le concorrenti del prossimo episodio di Quattro matrimoni – in arrivo su Sky e in streaming su NOW questa sera, domenica 23 ottobre – che mette in sfida proprio 4 spose Generazione Z.

Anche per loro non cambia il meccanismo dell’iconico show Sky Original prodotto da Banijay Italia: quattro spose, tutte Generazione Z, parteciperanno tutte l’una ai matrimoni delle altre. Qui dovranno giudicare con un voto da 0 a 10 le quattro categorie abito, cibo, location ed evento generale.

A Costantino, conduttore dallo humor inconfondibile, spetterà il ruolo di arbitro del gioco. Raccoglierà i commenti delle spose e non solo, commenterà lui stesso i matrimoni, come consuetudine oramai quasi “in smart working”, ovvero da una splendida villa alle porte di Roma, seduto su un comodissimo divano, seguendo le immagini delle cerimonie e delle feste. Guardando le immagini, c’è da scommetterci non si risparmierà in alcun modo nel formulare i giudizi più sarcastici e diretti sulle giovanissime sposine Gen-Z, sui relativi neo-mariti e sui loro party.

Dopo che tutte e quattro le spose avranno partecipato ai rispettivi matrimoni delle avversarie arriverà la spietata resa dei conti.