Quattro spose fai-da-te alla corte di Costantino della Gherardesca: così i matrimoni tornano in gara

Organizzare un matrimonio richiede pazienza e cura dei dettagli. Occorrono originalità, spirito di accoglienza nei confronti degli ospiti ma anche la determinazione per far sì che tutti possano ricordare quella come una giornata indimenticabile. Grazie a «Quattro matrimoni», però, nell’organizzazione delle nozze entra un altro, fondamentale e cattivissimo, elemento: la competizione. Ad orchestrare il tutto Costantino della Gherardesca, che da oggi torna con il programma che, su Sky e in streaming su NOW, mette in sfida quattro spose nel giorno più importante della loro vita.

L’iconico show Sky Original prodotto da Banijay Italia riparte con gli episodi inediti della gara a colpi di confetti e abito bianco. Non cambia il meccanismo - semplice ma spietato - alla base delle sfide: quattro spose, le protagoniste di ogni episodio, saranno invitate l’una ai matrimoni delle altre per giudicare quattro categorie con un voto da 0 a 10: le spose «ospiti» non risparmieranno i loro giudizi più spietati su abito, cibo, location ed evento generale. Oggi alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, quelle in gara saranno spose «fai da te», ragazze che non si limitano a organizzare nel dettaglio la cerimonia dei sogni ma che si adoperano per curare direttamente ogni singolo elemento della giornata, fino a realizzare con le proprie mani l’abito da sposa. Dopo aver partecipato a tutti e quattro i matrimoni, arriveranno davanti a Costantino per la resa dei conti: saranno chiamate a dire pubblicamente i loro voti, giustificandoli e rispondendo alle rispettive critiche e recriminazioni. I loro voti daranno così vita a una classifica che potrà essere stravolta dal bonus di Costantino.