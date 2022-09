I volti pugliesi nel game show di Nicola Savino

«100% Italia è il nuovo programma condotto da Nicola Savino dal 12 settembre, in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 20.30 su TV8. Si tratta di un game show che si basa sui sondaggi e sulle opinioni degli italiani, selezionati come campione rappresentativo del Paese. Un viaggio per le regioni e per le aree dell’Italia alla scoperta di gusti, tradizioni gastronomiche, usi e costumi sui quali i 100 panelisti saranno chiamati a intervenire durante le puntate con i loro racconti. Gli argomenti saranno disparati: da quelli frivoli ai più seriosie.

Due squadre composte da due concorrenti ciascuna si sfideranno in tre diversi round con l’obiettivo di indovinare le risposte dei 100 italiani. La Puglia è rappresentata da volti noti del piccolo schermo, a partire dalla giornalista professionista e conduttrice televisiva Barbara Politi, salentina doc, volto dei telegiornali regionali e ambasciatrice delle tradizioni enogastronomiche pugliesi, oggi collaboratrice della «Gazzetta del Mezzogiorno» e presentatrice di grandi eventi legati al territorio, dopo gli impegni televisivi degli ultimi anni a Telenorba e Antenna Sud.

In risposta maschile Kevin Dellino, originario di Bari, conduttore con esperienze da giornalista. Ex inviato di Michele Cucuzza, più volte al timone del grande evento «Alba dei Popoli» e reduce da 18 edizioni di Battiti Live. Dellino di recente ha fatto parlare molto di sé per il grande successo ricevuto dalla stampa nazionale con lo spin-off del suo programma Punti di Vista che ha condotto al fianco di Emilio Fede. Fra i pugliesi anche i baresi Fabrizio Romito e Luca Di Benedetto, Patrizia Zippo e Mariangela Massarelli e la salentina Francesca Spennato.