Il carisma e la raffinatezza del giudice Emma Thompson nel legal-thriller «Il verdetto»

Il carisma e la classe di Emma Thompson nei meandri de Il verdetto (The Children Act), film del 2017, diretto da Richard Eyre, basato sul romanzo del 2014 La ballata di Adam Henry, scritto da Ian McEwan.

Un legal thriller, in onda stasera alle 21.15 su Rai 5, che vede protagonista Fiona Maye, una giudice molto stimata, con grossi problemi coniugali. Durante questo periodo di stress emotivo, si trova a dover affrontare il caso del giovane Adam Henry. Il ragazzo, cresciuto in una famiglia di Testimoni di Geova, non vuole accettare una trasfusione che potrebbe salvargli la vita. Contrariamente al suo modo di agire, Fiona si lascia coinvolgere personalmente dalla vicenda e decide, in base alla legge sul Children Act, di far effettuare comunque la trasfusione al ragazzo. Una volta salvatosi, il giovane perde la propria fede e sviluppa un’attrazione morbosa per Fiona, che considera sua salvatrice e distruttrice allo stesso tempo.

Il personaggio centrale è estremamente complesso e, a parte la raffinatezza di Ian McEwan, Emma Thompson è andata ancora oltre. Lei è l’attivissima giudice dell’alta corte - Fiona Maye - che lotta per unire carriera e vita personale. Le sue decisioni in tribunale sono definitive, quindi la pressione è enorme: fa la differenza tra la vita e la morte. La sua dedizione al lavoro sembra influenzare il suo matrimonio con Jack, che lotta per allontanarla dalla sua brillante carriera.

Nel cast: Stanley Tucci (Jack Maye); Fionn Whitehead (Adam Henry); Ben Chaplin (Kevin Henry); Eileen Walsh (Naomi Henry); Anthony Calf (Mark Berner).