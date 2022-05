Dall’Eurovision ai David 2022 chiude i battenti «Detto Fatto» condotto da Bianca Guaccero

Si conclude questa settimana la stagione di Detto Fatto, il programma di Rai 2, condotto dalla pugliese Bianca Guaccero, in onda tutti i pomeriggi alle 15.15, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Nel cast fisso: Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Domani (2 maggio) ospiti di «Giovanna Tuttofare» Titty e Flavia, reginbe del pulito, Fabiano Oldani, vivaista e Luisanna Messeri, cucina. Per il tutorial di «Beauty» ci sarà l’esperta di massaggio facciale Alessandra Ricchizzi, mentre per «Detto Fatto Risponde» ci saranno sia le esperte di economia Manuela Donghi, Silvia Sgaravatti e il pedagogista Daniele Novara. «Detto Fatto Parade» sarà dedicata all’Eurovision Song Contest e avrà come ospiti Iva Zanicchi e Giovanna Civitillo. Martedì 3 maggio nel «salotto» ci saranno Olivia Ghezzi, Sara Vecchi, Jill Cooper, Monica Germani. A «Discostar» si parlerà di Dalida con suo fratello, Bruno Gigliotti, in arte Orlando, e con Antonella Ferrari. Presente l’esperto meteo Massimo Martinelli.

Mercoledì 4 saranno presenti Nenella Impiglia (scarpe), Anadela Serra Visconti (medicina estetica e cosmesi naturale), Luca Medici (interior designer) e Gino Sorbillo (pizzaiolo). Ospiti di «W la Rai», dedicata ai David di Donatello 2022, saranno Martina Colombari e Benedicta Boccoli. Giovedì 5 ci sarà la stilista delle spose Pinella Passaro. Modelle d’eccezione: Matilde Brandi, Mariolina Cannuli, Patrizia Rossetti e Mariolina Simone. Presenti Salvo Filetti, mago dei capelli, e la chef stellata Cristina Bowerman. «W la Rai» con «Detto Gatto», premi tv di Detto Fatto, ospiti Rosella Erra, Brandi, Cannuli, Rossetti e Simone. Interverranno in collegamento gli altri tutor del programma per salutare il pubblico al termine di questa stagione.[red.spett.]