«Into the wild», il viaggio di un sognatore nella pellicola di Sean Penn

L’appuntamento è alle 11,25 su Rai Movie. La pellicola è di quelle che segnano: Into the wild è un film del 2007 scritto e diretto da Sean Penn, ispirato dal libro di Jon Krakauer Nelle terre estreme, racconto di una storia vera, quella di Christopher McCandless, giovane della Virginia Occidentale che subito dopo aver terminato gli studi lascia la famiglia e inizia un lungo viaggio di due anni attraverso gli Stati Uniti, fino a raggiungere le terre sconfinate dell'Alaska.

L’attore protagonista della pellicola è il californiano Emile Hirsch, che per la sua drammatica interpretazione ha vinto il premio come migliore attore dal National Board of Review. La colonna sonora del film è stata composta da Michael Brook, con canzoni di Eddie Vedder. Il brano Guaranteed ha vinto il Golden Globe per la miglior canzone originale.

La storia ci dice che Christopher McCandless, laureato in scienze sociali all'Università Emory nel 1990, decise di donare all'Oxfam il denaro che i suoi genitori gli avevano dato per gli studi e di abbandonare amici e famiglia per sfuggire ad una società consumista e capitalista nella quale non riusciva più a integrarsi. L’inquietudine, in parte dovuta ai pessimi rapporti famigliari e in parte alle letture di autori anticonformisti come Thoreau e London, lo porta a viaggiare a piedi sotto lo pseudonimo di Alexander Supertramp. Fino all’Alaska con un finale drammatico dopo una odissea e incontri diversissimi.