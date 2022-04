Cambiare vita sbagliando piano

Anni Novanta. Kirby Mazrachi (Elisabeth Moss) lavora in un giornale di Chicago come archivista, dopo un forte trauma che ha ridimensionato le sue ambizioni giornalistiche. Un omicidio recente con notevoli analogie al suo caso fa affiorare ricordi ed emozioni rimosse così Kirby decide di collaborare con il giornalista Dan Velazquez (Wagner Moura, Pablo Escobar in Narcos) sperando di scoprire l’identità del suo aggressore.

La memoria però la tradisce di continuo, è convinta di abitare in un palazzo ma sbaglia il piano. Quando trova l’appartamento scopre di avere un marito e un compleanno da festeggiare. Ha un gatto o un cane di nome Grendel? Per non impazzire scrive tutto quello che succede su un diario che nasconde sotto il letto. Da grande attrice qual è, Elisabeth Moss si immedesima totalmente con la protagonista di The Shining Girl, in streaming su Apple TV+ dal 29 aprile, di cui è anche regista di qualche episodio e produttrice esecutiva insieme a Leonardo DiCaprio. Sguardo smarrito, voce incrinata, è impossibile non empatizzare con lei, provare la stessa ansia, quella sensazione di essere sempre in pericolo. Lo spettatore però ha un vantaggio, al contrario di Kirby conosce il serial killer. Harper, interpretato da un sorprendente Jamie Bell, compare fin dalla prima scena. Psicopatico, stalker, dall’aspetto ingannevole, attraversa spazio e tempo senza mai invecchiare. E con estrema lucidità mette in atto una serie di assassini premeditati: sceglie con cura le sue vittime, seguendole anche per anni prima di ucciderle. Ed è sempre lui a tenere le fila della narrazione di questo thriller metafisico e misterioso di cui la Moss è la «shining girl».