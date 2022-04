La Regina Elisabetta II tra «Passato e presente» raccontata da Paolo Mieli

Dopo aver superato gli anni vissuti dalla regina Vittoria nel 2015, Elisabetta II è il monarca britannico più longevo. E nel febbraio 2022, con i 70 anni di regno, ha raggiunto un altro primato. In questi giorni ha rivelato la sua esperienza «orribile» con l’infezione da Covid che lascia chi ne viene colpito «molto stanco ed esausto». Elisabetta, 96 anni fra nove giorni, che in qualche modo - pur senza mai esprimersi in prima persona - ha confessato che da allora non si sente più la stessa, di aver perso qualcosa. Ma rimane comunque la regina dei record il personaggio raccontato da Paolo Mieli con la professoressa Valentina Villa a Passato e Presente, in onda oggi alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia.

Elisabetta II diventa sovrana del Regno Unito il 6 febbraio 1952 alla morte del padre, Giorgio VI. Incoronata regina l’anno successivo, il 2 giugno 1953, Elisabetta di Windsor inizia il suo difficile cammino sotto l’ala protettrice di Winston Churchill, il suo primo ministro per quattro anni. Nel suo lungo regno ha vissuto il progressivo smantellamento dell’Impero britannico, attraversato guerre, grandi sconvolgimenti economici e sociali.

E molte avversità, pubbliche e private, come la morte di lady Diana Spencer, ex moglie del suo primogenito ed erede al trono Carlo D’Inghilterra, che segna un passaggio cruciale del suo regno e della stessa monarchia inglese.

Alle soglie dei 96 anni Elisabetta II (nata il 21 aprile 1926) è reduce da un anno molto difficile dal punto di vista dei suoi affetti, l’anno in cui ha perso l’amatissimo marito, il principe Filippo morto nella primavera 2021. A dicembre un altra perdita, quella della sua fidata dama di compagnia Duchessa Ann Fortune FitzRoy che era con lei dal 1967.