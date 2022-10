Bari, cocktail d’autore e olio Pantaleo: aperitivo con Bruno Vanzan

BARI - Un connubio perfetto tra cocktail d’autore e olio extravergine d’oliva IGP nell’evento ideato dalla Nicola Pantaleo Spa, storica azienda pugliese impegnata nella produzione e commercializzazione di olio d’oliva e tra le pochissime imprese industriali del settore oleario in Italia a curare tutta la filiera produttiva. Si terrà martedì 18 ottobre a partire dalle ore 19 al Famila Superstore di Bari (Via della Resistenza, 46) l’evento che vedrà protagonista l’olio Pantaleo, nella sua referenza Premium IGP ‘Olio di Puglia’ e il barman acrobatico di fama internazionale Bruno Vanzan. Quello di Bari è, dopo Caserta, il secondo evento di un tour che Pantaleo ha pianificato nel Sud Italia in collaborazione con influencer popolari negli ambiti del benessere, dei cocktail e dei viaggi, sempre associati al buon cibo e ai migliori oli extravergini.

Vanzan, classe 1986, romano di nascita ma milanese di adozione, nel 2010 è stato tra i dieci barman più influenti a livello globale e due volte campione del mondo. Ha partecipato a più di 150 gare disputate in 40 Paesi, ottenuto 78 vittorie internazionali, con 112 trofei vinti. È un volto noto della televisione, ideatore di programmi come «Cocktail House» su Sky e ospite de «La prova del cuoco» su Rai Uno; ha fondato una società di formazione nel settore beverage e acquistato una distilleria a Monza dove produce il liquore Iovem. Nel corso dell’evento di Bari Bruno Vanzan preparerà diversi cocktail con ‘Olio di Puglia’ IGP Pantaleo mostrandone la realizzazione passo dopo passo e svelando le sue ricette esclusive; seguirà un aperitivo con la degustazione delle creazioni del famoso barman con olio extravergine d’oliva preparate durante il live show.

«Siamo lieti di far conoscere, con il contributo di autorevoli personaggi che hanno un grande seguito di pubblico, i nostri oli extravergini, tra le eccellenze della nostra produzione - commenta Nicola Pantaleo, amministratore delegato della Nicola Pantaleo Spa – Durante l’evento di Bari si incontreranno due campioni del gusto: il barman, due volte campione del mondo Bruno Vanzan e il miglior extravergine IGP 2022 premiato durante il concorso oleario Milan International Olive Oil Awards». L’evento è gratuito e riservato a persone maggiorenni ma i posti sono limitati. È possibile registrarsi, previa sottoscrizione di una informativa sulla privacy, attraverso la pagina facebook Pantaleo https://www.facebook.com/oliopantaleo e sulla piattaforma Eventbride: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-evento-olio-pantaleo-con-bruno-vanzan-424937327987?aff=ebdssbdestsearch