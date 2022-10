«Colto e mangiato» sbarca a New York: la cucina pugliese a caccia di nuovi mercati

Un’esperienza «100% Puglia» da fare a New York. Il format «Colto e Mangiato», giunto alla sua ottava edizione, sbarca in America con una settimana di appuntamenti in programma nel cuore di Manhattan dal 7 al 14 novembre. Non una semplice cooking class, ma una vera e propria esperienza: i partecipanti, guidati alla preparazione delle portate, riscopriranno l’importanza di una pratica quotidiana ordinaria ma non scontata: mangiare. «Colto e Mangiato» è un format rivolto a tutti gli appassionati di cucina, ma che a New York in una formula speciale sarà riservato ad un ristretto numero di addetti ai lavori fra giornalisti, food blogger, professori universitari e manager del turismo internazionale. Soddisfatti i fondatori, lo chef di Tenuta Chianchito a San Giovanni Rotondo, Massimo Andrea Di Maggio, e Toni Augello, scrittore, formatore e consulente esperto di marketing esperienziale. Entrambi hanno preso parte alle ultime due edizioni del Vinitaly di Verona con l’associazione “Puglia Expo” e sono ospiti fissi del Mercatino del Gusto di Maglie, storica manifestazione eno-gastronomica del Salento. «Dopo due anni di stop siamo contenti di tornare con un importante evento di socializzazione e di condivisione – ha spiegato Toni Augello – ma soprattutto siamo felici di concretizzare il progetto di un evento internazionale che si sarebbe dovuto tenere prima della pandemia. Quando siamo tornati alla carica abbiamo trovato ancora disponibili lo chef resident di New York, Pasquale Martinelli, e la founder di “Cricooking” a Princeton NJ Cristina Racchella. Questo sodalizio ci farà realizzare qualcosa di magico e coinvolgente». Il format, nato quasi per gioco nel 2014, ha riscosso un successo immediato: «Mai però avremmo immaginato di volare fino a New York City», ha precisato Augello, che evidenzia come la fortuna di «Colto e mangiato» risieda tutta nel far mettere le mani in pasta ai partecipanti. Come si svilupperà l’esperienza newyorkese? Il tutto si svolgerà attraverso tre step. In primis, il team si recherà al mercato ortofrutticolo della città con lo chef Martinelli e si approvvigionerà dei prodotti freschi. Successivamente si prepareranno tutti gli ingredienti riservati ai partecipanti. La cooking class prenderà il via alle 19 presso il Red Inside Culinary – 109 MacDougal Street di Manhattan. Ognuno dalla rispettiva postazione, munito di grembiule, cappello e coltello, seguirà le indicazioni degli chef Di Maggio e Martinelli. In attesa dell’avventura internazionale, intanto, la macchina di «Colto e Mangiato» ha promosso due momenti pugliesi: il 14 e il 28 ottobre presso Tenuta Chianchito avrà luogo una doppia anteprima sull’olio extravergine d’oliva a cura della dottoressa Sabrina Pupillo, tecnologa alimentare e assaggiatrice professionista di olio evo. Non manca l’attenzione ai più piccoli con «Colto e mangiato KIDS»: un viaggio alla scoperta della preparazione dei piatti preferiti. Restano in calendario anche i quattro appuntamenti di «Colto e Mangiato» a Tenuta Chianchito: 25 novembre, 16 dicembre, 21 gennaio e 17 febbraio.