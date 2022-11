Pnrr: a Taranto 1,7 mln per innovazione e servizi digitali

TARANTO - Con oltre 1,7 milioni di euro, Taranto guida l’elenco dei comuni pugliesi che hanno ottenuto più risorse nell’ambito della missione 1 del Pnrr, in particolare per la prima componente mirata alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione. I dati sono stati diffusi sulla piattaforma PA digitale 2026 dal dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Costruire la città del futuro - ha commentato il sindaco Rinaldo Melucci - significa anche innovare i processi ed è quello che stiamo facendo con queste risorse e con le competenze dei nostri uffici. È un modo efficace di accorciare la distanza tra cittadini ed ente: un vero esercizio di democrazia applicata alla modernità». «Cosa che non sarebbe stata possibile senza l'impegno dell’intera macchina comunale ed in particolare - aggiunge - del dirigente del servizio Innovazione Simone Simeone e del suo gruppo di lavoro, ai quali va la gratitudine dell’intera comunità». Sono diverse le misure già finanziate: 14mila euro per i servizi legati alla carta d’identità elettronica, oltre 516mila euro per sito e servizi online, più di 219mila euro per l’adozione dei sistemi PagoPA e app IO e poco meno di 1,1 milioni di euro per abilitazione e migrazione ai servizi cloud.