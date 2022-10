Taranto, gli studenti del «Liside» volano a Bruxelles tour al Parlamento europeo

Brindisi - Bruxelles: il primo volo. Il primo viaggio. La prima permanenza all’estero. Protagonisti 21 alunni dell’Iitituto Liside coordinato da Vincenzo Tavella grazie alla volontà dell’onorevole Chiara Gemma che ha, tra gli obiettivi, quello di avvicinare l’Europa e le istituzioni.

E così, una delegazione di studenti delle classi V AG, IV AG, IV AT, IV AS, IV ODO, accompagnata dai docenti Elio Michelotti, in qualità di vicepreside, e Giuditta Cavallo, ha raggiunto il cuore pulsante dell’Europa. Per molti di loro, alla prima esperienza in aereo, è stata una grande scoperta. Un aneddoto su tutti? «Un ragazzo ci ha strappato un sorriso quando, giunto il momento del decollo, ha scelto di ripetere il segno della croce ben 23 volte. Una per ogni compagno e per noi docenti. Sul volo del ritorno 24. Ha considerato che era fondamentale rivolgere una preghierina anche per il pilota». Il docente di lettere, Elio Michelotti, racconta l’episodio per restituire la portata che questa tre giorni a Bruxelles ha significato e per sempre significherà per i suoi studenti. Merito dell’europarlamentare Chiara Gemma che considera «cruciale nella formazione dei ragazzi la partecipazione attiva alle istituzioni europee». E per lei le parole devono tradursi in fatti, azioni concrete. «L’Europa offre ai giovani – ha commentato la Gemma, ripensando a questa visita speciale – l’opportunità di essere protagonisti. E loro devono essere pronti al confronto, al dialogo, all’apertura verso mondi nuovi, all’incontro di nuove culture perché questo è il senso più profondo e autentico di essere cittadini europei». «La complessità della società odierna – ha aggiunto il dirigente del Liside, Vincenzo Tavella – ci porta a dover elevare i livelli di conoscenza del mondo e delle forme di aggregazione sociale, una su tutte l’Unione europea, quale modello di coesistenza civile e di collaborazione fra i popoli. Il viaggio a Bruxelles si inquadra in questo percorso di conoscenza che i docenti della scuola che dirigo mettono a disposizione della comunità educante». In compagnia e grazie all’onorevole Gemma, i ragazzi hanno visitato il Parlamento e il Parlamentarium, usufruendo di guide multimediali che hanno accorciato le distanze tra i libri e la storia. «E oltre all’apprendimento e alle competenze trasversali – ha commentato il professore Michelotti – per proiettare gli studenti verso un futuro professionale, dobbiamo vederli come alberi, perché nella comunità sono loro che portano ossigeno». Una metafora poderosa che ribalta il concetto di scuola. Non solo studio per gli studenti del Liside a Bruxelles. Nel pomeriggio libero, via alle video chiamate dalla Grand Place per condividere con i genitori la bellezza dell’architettura così differente e poi una sorpresa per caso. Hanno incrociato i giocatori dell’Inter Esposito e Saelemaekers del Milan e l’influencer Er Faina. “Sono felice – ha concluso l’onorevole Gemma – che per questi ragazzi l’Europa non sia più un’idea lontana, ma una realtà di cui sentirsi parte integrante».