Taranto, il prefetto convoca i sindacati per il rogo di 3 auto nell'ex Ilva

TARANTO - Il prefetto di Taranto, Demetrio Martino, ha convocato per lunedì 17 ottobre, alle ore 17, un incontro sulle problematiche di sicurezza nelle aree di accesso e in particolare di quelle destinate a parcheggio dello stabilimento siderurgico ex Ilva.

Dopo l’incendio di tre auto avvenuto l’altra notte nell’area della portineria D, ritenuto doloso dalle organizzazioni sindacali, e per non aver ricevuto ancora riscontro alla richiesta di incontro, inoltrata il 21 settembre scorso, i sindacati Fim Fiom, Uilm e Usb si erano autoconvocate in prefettura per la giornata del 24 ottobre. Ora è arrivata la convocazione ufficiale.