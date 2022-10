Taranto port days, Renexia riceve premio Falanto per Beleolico

TARANTO - Renexia, la società del Gruppo Toto attiva nelle rinnovabili, ha ricevuto a Taranto il Premio Falanto in occasione dei «Taranto Port Days 2022». Un riconoscimento che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio, promotore dell’iniziativa, ha conferito a Renexia per aver realizzato Beleolico, il primo impianto eolico marino d’Italia e dell’intero Mediterraneo. Il premio Falanto è un riconoscimento pensato per valorizzare il contributo di soggetti pubblici e privati che hanno varato iniziative finalizzate allo sviluppo sostenibile del territorio grazie al mare, una risorsa per l'intera città di Taranto.

«Siamo molto onorati - ha commentato Riccardo Toto, Direttore Generale di Renexia - di ricevere questo premio che testimonia l'impegno che abbiamo profuso per realizzare Beleolico. Un’opera che, grazie a un costruttivo rapporto con i Ministeri competenti, ci ha visto lavorare in sinergia con l’Autorità Portuale e con le istituzioni cittadine. Taranto diviene così un esempio virtuoso, nonché un punto di riferimento per un settore in forte crescita come quello dell’eolico offshore».

L’opera è frutto di un investimento di circa 80 milioni di euro e garantirà una produzione annua di circa 60mila MWh, il fabbisogno di oltre 60mila persone. Grazie all’accordo stipulato tra l’Autorità Portuale e Renexia nell’aprile scorso, Beleolico fornirà parte dell’energia generata dall’impianto per consentire la totale elettrificazione del porto di Taranto.