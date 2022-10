Manduria, nascondeva una pistola nell'armadietto: scatta l'arresto

MANDURIA - In una tasca della giacca, ben riposta in un armadietto, nascondeva una pistola semiautomatica, ma i carabinieri l'hanno scoperta e sequestrata e per lui è scattato l'arresto.

L'arresto è stato eseguito dai carabinieri della Stazione di Manduria nella mattinata di ieri, dopo un controllo in una struttura privata del centro abitato.

La pistola è stata trovata in possesso di un 47enne, originario del Nord Italia. L'arma è di produzione est europea, marca “Cesca Zbrojovka” cal. 6.35 e priva di matricola. Arrestato, è stato trasferito in carcere a disposizione dell' autorità giudiziaria.