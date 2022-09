Ubriaco al volante forza posto di blocco e rischia di investire carabiniere: arrestato 38enne di Massafra

I carabinieri di Massafra (Ta) a Crispiano hanno arrestato un 38enne di Massafra per aver forzato un posto di blocco non rispettando l’alt imposto dai militari e rischiando di investire uno di loro. Fermato subito in evidente stato di alterazione alcolica, è stato accompagnato negli uffici e dichiarato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per rifiuto dell’accertamento alcolemico con l'etilometro e per le violazioni alle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale a cui era sottoposto. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.