Taranto, ripresa stagione crocieristica con l'arrivo della Phoenix Reisen «Artania»

Con l'arrivo in porto della nave "Artania" dell’armatore tedesco Phoenix Reisen, è ripresa la stagione crocieristica a Taranto. La programmazione 2022 prevede numeri quasi raddoppiati rispetto allo scorso anno: 51 approdi, 9 differenti compagnie armatrici e circa 133mila passeggeri movimentati. Sarà MSC Splendida ad avere un ruolo da protagonista con 29 scali, dal 6 aprile al 19 ottobre (ogni mercoledì), durante i quali si effettueranno anche operazioni di imbarco-sbarco dei crocieristi, con ulteriori positive ricadute sul tessuto economico locale. La stagione che comincia oggi si contraddistinguerà, inoltre, per una significativa apertura in chiave internazionale del terminal, che ospiterà importanti compagnie rappresentative dei mercati tedesco, francese, inglese e americano, quali Marella, TUI, Phoenix Reisen, Sea Cloud, P&O, Celebrity, Noble Caledonia e Road Scholar. Operatori e mezzi di Kyma Ambiente, la società partecipata per l'igiene urbana, sono al lavoro dalle prime ore di questa mattina per "accogliere al meglio - spiega il presidente Giampiero Mancarelli - i turisti sbarcati in città. Il servizio è già stato pianificato nuovamente per il prossimo approdo di mercoledì 6 aprile. Siamo pronti per contribuire a questa grande opportunità di economia pulita e sostenibile".